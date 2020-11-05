СМС от МЧС. Жители области вновь получают сообщения от спасателей

С 5 ноября новосибирцы вновь получают на свои телефоны и смартфоны СМС с предупреждением о коронавирусной инфекции. Во избежание заражения граждан просят ограничить контакты. «Берегите себя и будьте здоровы!» — желает министерство по чрезвычайным ситуациям. Напомним, что ранее «противоковидная рассылка» работала весной этого года. Сейчас на фоне обострившейся эпидемиологической ситуации ее решили возобновить.