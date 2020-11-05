Лабораторию «Инвитро» оштрафуют за несвоевременную передачу результатов ковидного тестирования

Дело об административном правонарушении в отношении компании «Инвитро-Сибирь» рассмотрел Заельцовский районный суд. Лабораторию обвинили в «Нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Выяснилось, что работники «Инвитро» получали положительные результаты тестов на РНК коронавируса SARS-CoV-2, но своевременно не сообщали об этом Роспотребнадзору. Адвокат компании сказала, что организация признает вину и в настоящее время нарушений сроков не допускается, должностное лицо, виновное в нарушении, установлено. По итогу суд назначил «Инвитро-Сибирь» административный штраф в размере ста тысяч рублей.