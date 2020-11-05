Еще 180 заболевших и шесть умерших новосибирцев. Какой была минувшая среда

По информации областного оперштаба, за 4 ноября еще у ста восьмидесяти новосибирцев диагностировали коронавирусную инфекцию. В целом за время ковидной пандемии восемнадцать тысяч двести пять человек в регионе заразились коронавирусом. За прошедшие сутки умерло еще шесть пациентов. Скончались трое мужчин в возрасте шестидесяти, шестидесяти семи и шестидесяти девяти лет и три женщины семидесяти трех, семидесяти четырех и восьмидесяти восьми лет. Общее число летальных случаев в Новосибирской области — шестьсот девять.