«О боже, мой барсук весит три антилопы!» Новосибирский зоопарк выложил фотографии миниатюрных антилоп и вызвал приступ умиления у подписчиков

Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии маленьких африканских антилоп дикдиков в своих соцсетях, тем самым растрогав фолловеров. Подписчики отметили, что эти грациозные животные выглядят инопланетно, что у них замечательные хохолки на голове и чудные горящие глаза. Рост взрослых дикдиков не превышает тридцати пяти-сорока сантиметров, а длина тела – не более семидесяти. В среднем эти крошки весят около семи с половиной килограммов. Несмотря на скромные габариты, африканские антилопы весьма требовательны к среде обитания. Им нужны места с плотным растительным покровом, но без высоких растений. Питаются малышки в основном фруктами, листьями и ягодами. В нашем зоопарке малютки-дикдики живут в павильоне «Тропический мир».

Фото: архивы пресс-служб