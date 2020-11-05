Мини-антилоп из Африки назвали глазастыми крошками, милашками и просто прелестью.
«О боже, мой барсук весит три антилопы!» Новосибирский зоопарк выложил фотографии миниатюрных антилоп и вызвал приступ умиления у подписчиков
Новосибирский зоопарк опубликовал фотографии маленьких африканских антилоп дикдиков в своих соцсетях, тем самым растрогав фолловеров. Подписчики отметили, что эти грациозные животные выглядят инопланетно, что у них замечательные хохолки на голове и чудные горящие глаза. Рост взрослых дикдиков не превышает тридцати пяти-сорока сантиметров, а длина тела – не более семидесяти. В среднем эти крошки весят около семи с половиной килограммов. Несмотря на скромные габариты, африканские антилопы весьма требовательны к среде обитания. Им нужны места с плотным растительным покровом, но без высоких растений. Питаются малышки в основном фруктами, листьями и ягодами. В нашем зоопарке малютки-дикдики живут в павильоне «Тропический мир».
Фото: архивы пресс-служб
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