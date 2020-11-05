Все по домам. Массово отправить новосибирцев в онлайн требует депутат горсовета Антонов

Депутат городского совета, руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов ранее уже обращался к губернатору Новосибирской области с письмом, в котором настаивал на тотальном закрытии школ из-за пандемии. Теперь господин Антонов требует всеобщего дистанта: он считает, что необходимо распустить по домам не только школьников, но и работающих граждан. «Одновременно с переводом учащихся и студентов на дистанционное образование нужно всех, кого возможно, переводить на удаленную работу, а возможно, кого-то стоит и в отпуск отправить. Думаю, это возможно не только в частных компаниях, но и в бюджетных организациях», — сказал депутат. Ростислав Антонов подчеркнул, что сегодня первостепенная задача — разгрузить рухнувшую медицину и дотянуть до массовой вакцинации.