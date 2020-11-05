Новому году быть! Несмотря на пандемию, в Новосибирске состоятся зимние празднования

По мнению властей, сложная эпидобстановка — не повод отказываться от настоящего Нового года. В городе планируют организовать традиционные праздничные гуляния. Как сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, главную елку установят на площади Ленина, возле НОВАТа. Это позволит не перекрывать весь центр города и дать жителям возможность гулять по улицам. При этом часть улицы от площади Ленина до улицы Советской все-таки перекроют: на этом пространстве планируют устроить праздничный фуд-корт. Также госпожа Терешкова отметила, что полюбившийся горожанам Фестиваль снежных скульптур на этот раз пройдет в Центральном парке, а в Первомайском сквере — вместо него — сделают игровую площадку для детей. Праздничные мероприятия будут проходить по всему Новосибирску. Например, в Заельцовском парке устроят карнавальный забег на лыжах, а в Дзержинском районе проведут парад Дедов Морозов. «Мы надеемся, что после 1 января появится возможность что-то организовать, хотя бы новогоднюю ночь нам удастся провести», — заключила вице-мэр.