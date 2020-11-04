О больных позаботились. Более пяти с половиной тысяч коек для коронавирусных пациентов развернуто в Новосибирской области

В режиме распределительного центра начал работать инфекционный госпиталь на базе Сибирского окружного медицинского центра ФМБА (Федерального медико-биологического агентства). Его включение в региональную систему здравоохранения позволит усилить первый уровень оказания помощи людям с подозрением на ковид и с уже подтвержденным диагнозом. «Госпиталь на базе клиники ФМБА работает как распределительный центр, работа налажена хорошо, там принимаются пациенты с подозрением на внебольничную пневмонию, коронавирус, ОРВИ, — отметил Константин Хальзов. — Это значительно помогает нам в формировании того коечного фонда, который сегодня развернут для таких пациентов». На данный момент в Новосибирской области развернуто пять тысяч пятьсот сорок шесть коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По сообщению новосибирского минздрава, в регионе применяется двухуровневая система оказания стационарной помощи людям с подозрением на инфекцию и с подтвержденным COVID-19. Для уточнения диагноза пациента госпитализируют в распределительный центр. После получения результатов исследований и стабилизации состояния больных переводят в стационары второго уровня на долечивание или выписывают для дальнейшего амбулаторного лечения на дому.