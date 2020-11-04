В ноябре новосибирцы увидят преображенный сквер у Оперного театра. Его благоустройство обошлось в 10 миллионов рублей.

Через две недели горожане смогут в полной мере оценить, насколько изменился сквер у Театра оперы и балета. Работа над его обновлением должна была стартовать еще в начале октября. Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, график пришлось сдвинуть из-за задержки финансирования. «Это последний объект благоустройства в этом году. Он входит в число выполненных сверх плана. Из-за пандемии возникли сложности с финансированием, — отметил мэр. — Средства из городского бюджета сумели выделить после всех процедур лишь в конце лета. К работам приступили фактически в конце октября. Тем не менее, подрядчик смотрит оптимистично, максимум через две недели работы планирует завершить». По словам начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Вадима Полещука, планируется сделать транзитные дорожки и тротуары, поставить новые лавки и урны, установить новые уличные фонари и четыре одиннадцатиметровые мачты освещения на площадке для скейтборда. Общая стоимость работ составляет около десяти миллионов рублей.

Фото: архивы пресс-служб