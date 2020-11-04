«Вектор» начал тестирование новой вакцины. Она действует и против гриппа, и против COVID-19

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали испытания своей новой разработки — объединенной вакцины против гриппа и коронавирусной инфекции. Как ранее сообщал генеральный директор центра Ринат Максютов, одновременное заболевание гриппом и COVID-19 значительно усиливает тяжесть и летальность сезонного гриппа. Новый препарат «Вектора» создан на основе рекомбинантного вируса гриппа А, вакцина стимулирует развитие протективного иммунного ответа, направленного и против гриппа, и против ковида. В данный момент вакцина проходит испытания на лабораторных животных.