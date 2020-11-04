Ожидается, что в регион придут 105 миллионов рублей на препараты от коронавирусной инфекции.
Миллионы на противоковидные лекарства ждет от Правительства РФ Новосибирская область
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что регион получит от Правительства Российской Федерации сто пять миллионов рублей на покупку препаратов для лечения COVID-19. «Все будет зависеть от того, когда средства поступят в регион, тогда и начнется закупка препаратов», — отметил господин Хальзов. Министр подчеркнул, что в данный момент договор на получение обозначенной суммы уже заключен, но сроки выдачи бесплатных лекарств пока неизвестны.
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