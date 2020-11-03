В финал телевизионной премии «ТЭФИ-Регион-2020» попали две новосибирские компании

На бронзового Орфея претендуют две компании из Новосибирска: телекомпания ОТС, номинирующаяся за лучший телевизионный дизайн, и ГТРК «Новосибирск» с проектом «Снежные призраки». «Снежные призраки» боролись за премию сразу в нескольких номинациях, в итоге в финал вышли по двум из них. Финалистами стали режиссер документально-художественного фильма Андрей Африн и оператор проекта Руслан Сулейманов. Картина рассказывает о подвигах солдат-лыжников во времена Великой Отечественной войны. Закадровым голосом фильма стал знаменитый актер Василий Лановой. Компания ОТС вышла в финал в номинации «Телевизионный дизайн» за оформление заставок программ «Телеальманах победы», «Научная среда», «Без билета» и других. Заключительный этап национальной премии и церемония награждения пройдут в Калуге с 24 по 27 ноября.

Фото: архивы пресс-служб