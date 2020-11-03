Все больше «дистанционных студентов» в Новосибирске. Часть студентов СГУПСа теперь учится на удаленке

В связи с коронавирусной пандемией Сибирский государственный университет путей сообщения частично учится в режиме онлайн. На дистант отправились четыре факультета: «Мировая экономика и право», «Бизнес-информатика», «Управление персоналом» и «Инженерно-экономический факультет». Кроме того, на удаленку ушли студенты с факультета «Мосты и тоннели» — группа из двадцати трех человек. К концу прошлой недели в этой группе выявили четверых зараженных COVID-19. Учащиеся, которые контактировали с заболевшими, теперь получают образование в онлайне. Они будут учиться дистанционно по крайней мере две следующие недели.

Фото: архивы пресс-служб