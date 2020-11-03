На стадионах станет еще меньше зрителей из-за пессимистичной статистики по ковиду

При проведении спортивных соревнований по командным игровым видам спорта заполняемость стадионов будет сокращена с пятидесяти процентов до тридцати. Такая мера была утверждена 3 ноября на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Этот шаг, по мнению регионального правительства, должен помочь в снижении темпов распространения COVID-19. Напомним, что с 1 сентября в Новосибирской области зрителям разрешили посещать соревнования по командным игровым видам спорта — иные виды соревнований по-прежнему остаются для зрителей под запретом.