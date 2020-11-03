Ноябрьские метеориты: в этом месяце жители Новосибирска смогут увидеть метеорный поток Леониды

Метеорный поток Леониды – ярчайшее астрономическое явление, которое жители нашего города смогут наблюдать в середине ноября. Сообщение об этом было опубликовано в официальной аккаунте Новосибирского планетария. «В период с 14 по 21 ноября пройдет один из интригующих метеорных потоков — Леониды. Его максимум выпадает на 17 ноября, — прокомментировали новосибирские астрономы. — Метеорный поток из созвездия Льва порожден твердыми частицами из хвоста трехкилометровой кометы Темпеля-Туттля. Исторически этот метеорный поток иногда знаменовался обильными звездопадами». Желающим насладиться звездопадом придется запастись терпением — созвездие Льва только к утру высоко поднимется в небо.