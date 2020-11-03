Горы сладостей ждут новосибирских ребятишек на Новый год. Шоколадки от мэрии получат тысячи детей

Мэрия Новосибирска планирует потратить на новогодние подарки для детей девять миллионов рублей. Всего закупят двадцать тысяч наборов со сладостями. Заказчиком выступит департамент по социальной политике. Новогодние конфеты будут доставлять в администрации районов и комплексные центры соцобслуживания населения. Ожидается, что вес каждого набора будет не менее килограмма. В праздничных коробках будут шоколадные плитки, зефир, вафельные батончики, карамель, а также желейные и шоколадные конфеты с разными начинками. Кроме того, в каждом наборе будет лежать открытка с поздравлениями от мэра города. Подарки обещают укомплектовать не позднее 11 декабря.