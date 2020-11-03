Безусловный триумф: финальный матч 2020 года подарил футбольному клубу «Новосибирск» чистую победу

2 ноября футбольный клуб «Новосибирск» встретился с барнаульским «Динамо» в манеже «Заря»». Это был матч шестнадцатого тура Олимп-Первенства ПФЛ. Наши ребята выиграли всухую — со счетом 5:0. Голы забили Никита Балахонцев и Антон Макурин, на счету Максима Житнева – хет-трик. По итогам игры новосибирская команда вернулась в лидеры таблицы, обогнав на три очка футбольный клуб «Тюмень».

Фото: архивы пресс-служб