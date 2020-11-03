Вещи с историей. В Новосибирской области откроют центр для хранения и реставрации музейных коллекций

На данный момент в реставрации нуждаются более шестидесяти трех тысяч артефактов. Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева сообщила, что в 2020 году восстановили всего двести сорок шесть «единиц хранения», иными словами, менее одного процента от общего числа.

Площадь центра составит не менее четырех тысяч квадратных метров, он станет одной из выставочных площадок для музейных экспонатов. В центре будут располагаться универсальные хранилища для разного рода артефактов, где также будут проводить реставрационные работы. Проектирование здания начнут в следующем году, его откроют в новосибирском Академгородке, рядом с Институтом археологии и этнографии СО РАН. Сейчас власти ведут с ним переговоры о передаче земельного участка на его территории из федеральной собственности в собственность области. Стоимость строительства объекта в настоящее время неизвестна.

Директор Института археологии и этнографии, член-корреспондент РАН Андрей Кривошапкин отметил, что работы по созданию центра ведут совместно с президиумом СО РАН и музеями области. Он подчеркнул, что планируется организовать единый музейный комплекс, в котором помимо хранилищ и выставочных залов сделают реставрационные мастерские и пространства для проведения лекций и семинаров.