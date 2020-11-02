Бронза в общекомандном зачете: новосибирские спортсмены заняли третье место на чемпионате России по плаванию

На чемпионате России по плаванию, проходившем в Казани, сборная Новосибирской области взяла третье место в общекомандном зачете. Наши спортсмены обошли хозяев чемпионата — сборную по плаванию Татарстана. На счету нашей команды шесть серебряных медалей и три бронзы, из них в индивидуальных видах спортсмены выиграли три серебряных медали и одну бронзовую. Остальные медали новосибирцев — результат успешного выступления в эстафетных заплывах. В пресс-службе областного Минспорта подчеркнули, что новосибирская сборная выступала на чемпионате страны не в самом мощном составе: некоторые пловцы задействованы в стартах Международной лиги плавания, в которой соревнования проходят между сильнейшими клубами. Тем не менее, команда достойно показала себя в Казани — поздравляем ребят!