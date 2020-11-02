ЗАГСы стали жестче: из-за коронавируса вводятся новые ограничения для молодоженов

В связи с масштабным распространением коронавирусной инфекции ЗАГСы Новосибирской области изменили порядок посещения. В частности, теперь запрещены регистрации брака с большим количеством гостей: разрешается присутствовать только жениху с невестой и их родителям. При этом все участники бракосочетания должны быть в масках и на расстоянии полутора метров друг от друга. Эти требования касаются и тех новосибирцев, которые приходят с целью получить свидетельство о смерти или сменить имя в паспорте. Всем, кто отказывается соблюдать противоэпидемиологические меры, могут отказать в обслуживании.