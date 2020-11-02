Еще 179 больных и шесть умерших в Новосибирской области. Ситуация по коронавирусу за прошедшие сутки

По информации оперштаба Новосибирской области на утро 2 ноября, за прошедшие сутки зарегистрировано сто семьдесят девять новых случаев коронавирусной инфекции. Жертвами COVID-19 стали еще шесть новосибирцев: мужчина шестидесяти шести лет, две восьмидесятипятилетние женщины и женщины в возрасте пятидесяти восьми лет, шестидесяти одного года и семидесяти трех лет. В отделениях реанимации на данный момент находятся сто пятнадцать человек, тридцать один пациент — на ИВЛ.