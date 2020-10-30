Пожилые новосибирцы на самоизоляции смогут оформить электронные больничные

В связи с продлением на территории Новосибирской области режима повышенной готовности до конца 2020 года внесены изменения в распоряжение «Об обеспечении соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте шестидесяти пяти лет и старше». Гражданам солидного возраста, особенно имеющим хронические заболевания, рекомендовано работать удаленно, ограничить круг социальных контактов и по возможности оставаться дома.

Новосибирцы шестидесяти пяти лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, могут оформить электронные больничные — в том случае если они не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. Подробнее об оформлении больничных листов можно узнать по телефону горячей линии Фонд социального страхования 8-800-302-75-49.