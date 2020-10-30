Тренироваться до победного. Новосибирские спортсмены присоединились к всероссийской акции #обещаниетренеру

Новосибирские спортсмены присоединились к всероссийской акции в честь празднования Дня тренера #обещаниетренеру. Акцию проводит Министерство спорта РФ совместно с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Демография».

ЗОЖ-активисты из Новосибирска тоже поздравляют своих спортивных учителей и делятся в соцсетях креативными открытками с хештегом #обещаниетренеру. «Обещаю крутить педали до посинения», «Обещаю не пасовать, а давать пас», «Обещаю не халявить на разминке», «Обещаю бегать, пока кроссы не сгорят» — эти и многие другие спортивные клятвы мотивируют немедленно встать со стула, облачиться в адидас и самоотверженно тренить до победного.