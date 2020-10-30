Новосибирский граффитист разрисовал здание в центре города. Теперь на стене дома — колоритный европейский пейзаж

Высота картины на стене дома 69 по улице Ядринцевской — тринадцать метров, а ее площадь — больше ста пятидесяти пяти квадратов. Дмитрий Яблонский с тремя товарищами создавали граффити под покровом ночи. Чтобы объять масштабное «полотно», пришлось использовать автомобильную вышку. «Дождались ночи, подвезли проектор и перерисовали контуры рисунка на стену, — рассказывает Дмитрий. — А уже затем раскрашивали красками из баллончиков. На всю картину ушло около двадцати литров краски, а работа заняла больше недели». По словам граффитистов, подобные настенные рисунки будут долго радовать горожан сочностью красок: снег и дождь будут им не страшны по крайней мере в течение десяти-двенадцати лет.

Фото: Ростислав Нетисов