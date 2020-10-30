Любим почитать: Новосибирская область попала в список самых читающих регионов России

В конкурсе принимали участие все восемьдесят два региона страны. Самых читающих россиян выбрали на итоговом онлайн-заседании жюри под председательством президента Российского книжного союза, председателя ИППО Сергея Степашина.

Новосибирская область вошла в двадцатку лучших наряду с Московской, Свердловской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Иркутской областями. Кроме того, в топ «чтецов» вошли республики Чувашия и Удмуртия, а также Ставропольский и Краснодарский края. А номером один по России стала республика Саха, Якутия.