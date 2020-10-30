О коронавирусе ни слова. Действительно ли врачам запретили публично высказываться о ковиде?

В ходе брифинга 29 октября министр здравоохранения НСО Константин Хальзов сообщил, что действительно знаком с информацией о распоряжении Минздрава РФ, которое якобы запрещает медикам публично обсуждать COVID-19 без согласования с федеральным министерством. «Я читал это распоряжение, видел в интернете. Но это распоряжение распространяется только на учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения РФ, оно не распространяется на наши учреждения, — подчеркнул господин Хальзов — У нас никаких запретов нет, поэтому я среди вас и рассказываю ситуацию». Иными словами, запрет актуален лишь для тех организаций, которые подчиняются непосредственно Минздраву РФ — таких, например, как Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна (НИИТО). В федеральном министерстве прокомментировали, что такое решение принято из-за перегруженной информационной повестки вокруг пандемии — для повышения эффективности информирования населения.