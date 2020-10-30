Выписать по-быстрому: врачам скорой помощи разрешат выписывать рецепты

После прохождения специального обучения врачи скорой будут иметь право самостоятельно назначать больным лекарства. В настоящее время обучить планируется полторы тысячи медработников. «Мы сделали это для того, чтобы пациенты начинали получать помощь как можно раньше, — подчеркивает главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова. — В связи с большим количеством пациентов на врачей падает очень большая нагрузка, поэтому оптимизируется работа медицинской системы». Госпожа Большакова отметила, что сейчас «нужно обучить персонал, выдать им рецепты и печати, потому что без этого выписка рецепта невозможна, написать что-то от имени скорой помощи мы считаем неправильным, все должно быть сделано по стандартам».