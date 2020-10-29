Российско-японский союз: медведица Шилка из Новосибирского зоопарка и японский медведь Гого скоро станут родителями

Гого и Шилка — ровесники: обоим по шесть лет. Нашу медведицу перевезли из Новосибирска в зоопарк Теннодзи в городе Осака (Япония) еще пять лет назад. Недавно сотрудники японского зоопарка сообщили о радостном известии: Шилка ожидает потомство. Работники Теннодзи отметили, что медведица несколько раз уединялась с Гого, а потом ее поведение изменилось — она стала избегать Гого и больше не хочет оставаться с ним наедине. «Пока мы можем сообщить, что поведение Шилки поменялось, и она очень беспокоится, ведь это ее первая беременность», — сказал директор зоопарка Синичиро Маки.

Сейчас за медведицей наблюдают с особым вниманием, для нее организовали максимально комфортные условия – спокойствие и уединение. Для Шилки сделали специальный темный вольер, в котором воссозданы природные условия, при которых рождаются белые медведи.

Фото: архивы пресс-служб