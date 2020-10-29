В музее «Закаменка» можно с чистой совестью заглянуть в чужую сумочку, рюкзак и чемодан

«Закаменка» приглашает гостей на экспозицию любопытную во всех отношениях: она открывает тайны разных людей, а именно содержимое их сумок.

Люди — создания непоседливые. Они постоянно находятся в движении или сборах. Собираются в гости или на работу, в другой город или в поход в горы, наконец, в музей, где проходит новая выставка «Собирайся! Люди в движении».

Рюкзак туриста отличается от багажа «курортника», спешащего в аэропорт, а сумочка светской дамы — от торбы переселенца, пылящейся на подводе. Сборы — это сложное и ответственное мероприятие, от которого во многом зависит итог путешествия. Содержимое сумок, рюкзаков и чемоданов находится в фокусе внимания выставки «Собирайся! Люди в движении». Какой скарб сопровождал переселенцев в строящийся Ново-Николаевск, чем набивали рюкзаки туристы, что находилось в дамской сумочке во время посещения театра, какие вещи брали комсомольцы на БАМ? Все это можно узнать в «Закаменке».

В музейных «чемоданах» и «саквояжах» можно обнаружить сумку переселенца — ровесницу города, миниатюрные театральные бинокли и дамские шляпки, дорожные шахматы и сувениры из других городов, опасные и безопасные бритвы, а также десятки других не менее важных и необходимых вещей.

Выставка работает с 29 октября

Музей Октябрьского района «Закаменка», ул. Кирова, 80