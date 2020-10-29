Новосибирский блогер сделал фееричное видео о взбесившейся Кока-Коле

Новосибирский 3D-аниматор, блогер Сергей Кулишов, которого в интернете знают под ником Patiffonka, смонтировал экшн-ролик о том, что будет, если в бытовых условиях смешать Кока-Колу и Ментос. Сергей отмечает, что этот сюжет был вдохновлен химическим опытом с газировкой, который однажды увидел блогер. Взяв основу «научный эксперимент» за основу, новосибирец решил создать видео с 3D-анимацией.

Надо сказать, короткометражка у Сергея получилась более чем реалистичная. Взбесившаяся бутылка Колы взлетает подобно ракете и начинает буквально громить квартиру, а затем и вовсе вырывается наружу, чтобы продолжать свои разрушительные бесчинства на городских улицах.

Посмотреть видео о Кола-цунами можно по ссылке