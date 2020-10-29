Встретим в масках Новый год! Режим повышенной готовности продлен до конца декабря

Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлен до 31 декабря 2020 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. В соответствии с действующей редакцией документа, на территории области обязательно соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях любой организационно-правовой формы. Запрещено допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим. Если у человека нет с собой маски или он отказывается ее надевать, необходимо отказать ему в обслуживании. Также масочный режим предусмотрен для зрителей кинотеатров, театров, концертных организаций.