Череда побед продолжается: хоккеисты «Сибири» празднуют третий выигрыш подряд

После двух отличных матчей на домашней арене, хоккейный клуб «Сибирь» порадовал фанатов выездным выигрышем всухую. После череды поражений это первая за долгое время победа на чужом поле. Егор Миловзоров забросил две шайбы в ворота противника, а финальную шайбу забил Микаэль Руохомаа. Вратарь «Сибири» Харри Сятери не пропустил ни одной атаки соперников. «Хотел бы поблагодарить ребят за хорошую игру. Сегодня выполнили установку на матч. Как и просили, сыграли построже в обороне, — сказал главный тренер хоккейного клуба «Сибирь» Николай Заварухин. — Второй период хотели сыграть поактивнее, но где-то не совсем получилось. Забили хорошие голы, здорово сыграли в обороне». Игра с «Металлургом» подарила нашей команде первый «сухарь» в сезоне. Так держать, ребята!

Фото: архивы пресс-служб