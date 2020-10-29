В новосибирских больницах станет больше кислорода – об этом позаботится сам губернатор

Еще триста концентраторов кислорода и около пятнадцати тысяч комплектов защитной медицинской одежды закупит правительство региона для новосибирских больниц. Эта мера призвана улучшить ситуацию по второй коронавирусной волне. Решение о дополнительном оснащению медучреждений было одобрено 28 октября на правительственном заседании, которое прошло под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов отметил, что на эти цели будут выделены средства из резервного фонда регионального правительства. Новые концентраторы обойдутся в девятнадцать с половиной миллионов рублей. Они позволят обеспечить кислородом дополнительно развернутый коечный фонд.

Также для медиков закупят средства индивидуальной защиты, в том числе комплекты одноразовой медицинской одежды для врачей-инфекционистов и защитные комплекты многоразового использования.

Фото: архивы пресс-служб