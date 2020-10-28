Большой спортивный комплекс с искусственным льдом построили в Новосибирской области

Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом ввели в эксплуатацию в поселке Краснообск. Строительство здания велось под контролем регионального Минстроя.

Комплекс в Краснообске возведен в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». Строительные работы начались в 2012 году, затем строительство заморозили и возобновили в 2018 году по поручению губернатора Андрея Травникова.



«Новый спортивный объект площадью почти три с половиной тысячи квадратных метров состоит из трех блоков: административно-бытового, инженерно-технического, и непосредственно самой ледовой арены размером в осях сорок три на шестьдесят метров, — сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. — В комплексе можно будет заниматься хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком. Трибуны вместят сто шестьдесят зрителей. Одновременно на ледовой площадке могут заниматься более сорока спортсменов или почти сто любителей катания на коньках. После сдачи объекта в спорткомплексе начнет работать школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой. Кроме того, площадка станет домашней ареной для хоккейного клуба «Колосс», в котором тренируется свыше ста восьмидесяти детей и подростков».



Торжественное открытие краснообского комплекса запланировано в ноябре этого года.