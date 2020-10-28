Губернатор высказал осторожную надежду на стабилизацию ситуации с ковидом в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников называет вторую ковидную волну более масштабной и тяжелой, чем первую. При этом он подчеркивает, что система здравоохранения была хорошо подготовлена даже к самому непростому пандемическому сценарию. «За лето мы серьезно укрепили материальную базу наших медицинских учреждений, во многих больницах появился кислород, мы приобрели необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции, создан хороший запас средств индивидуальной защиты, — отмечает губернатор. — Мы обучили более пяти тысяч наших медицинских работников: специалисты здравоохранения прошли краткосрочные курсы, для того чтобы понимать, как бороться с коронавирусной инфекцией, лечить людей. Сегодня наша медицина работает с высочайшей загрузкой, медики трудятся с переработками. Более пятидесяти клиник перепрофилировано для оказания помощи больным с COVID-19. На всякий случай, готовим дополнительные мощности».

По словам губернатора, в данный момент область выходит на некоторую стабилизацию: уже несколько дней количество инфицированных в Новосибирской области не растет, как и количество госпитализированных пациентов. «Это не прогноз, это осторожная надежда, что с точки зрения нагрузки на медицину ситуация начнет улучшаться уже на следующей неделе. Потому, что подойдет срок выписки тех больных, которые госпитализировались в пик, в начале октября, и в наших клиниках и поликлиниках у врачей и медсестер появится дополнительное время, в том числе для оказания помощи новым больным, если они будут появляться. Такая надежда есть, мы ожидаем, что ситуация пойдет на облегчение на следующей неделе», — сообщил губернатор.