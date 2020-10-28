Пассажирский авиалайнер ТУ-154 в последний раз приземлился в Новосибирске — рейсов с легендарным самолетом больше не будет

Легендарная модель воздушного судна, разработанная с шестидесятых годах советскими конструкторами, завершает свою «летную карьеру». Рейс по маршруту «Мирный — Новосибирск» выполнила авиакомпания «Алроса». «У принадлежащего авиакомпании ТУ-154М заканчивается действие сертификата летной годности. К тому же на смену ему приходят современные воздушные суда — более тихие и экономичные», — сообщил директор «Алроса» Андрей Гулов. ТУ-154, прилетевший из Мирного, останется в Новосибирске.