Всего за время пандемии заразились почти семнадцать тысяч новосибирцев.
Еще пять человек в Новосибирской области умерли от COVID-19. Общее число летальных случаев приближается к шестистам
По информации оперштаба Новосибирской области на утро 28 октября, зафиксировано еще сто восемьдесят случаев коронавирусной инфекции. В целом за период пандемии зарегистрировали шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят один случай заражения ковидом в регионе.
За прошедшие сутки выздоровели сто пятьдесят восемь новосибирцев. Борются за жизнь в отделениях реанимации сто двадцать два пациента, в том числе тридцать два на ИВЛ. За 27 октября умерло еще пять человек: мужчина семидесяти лет и четыре женщины в возрасте шестидесяти четырех, семидесяти двух, семидесяти четырех и восьмидесяти четырех лет. Общее число жертв COVID-19 – пятьсот семьдесят четыре новосибирца.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.