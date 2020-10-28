Еще пять человек в Новосибирской области умерли от COVID-19. Общее число летальных случаев приближается к шестистам

По информации оперштаба Новосибирской области на утро 28 октября, зафиксировано еще сто восемьдесят случаев коронавирусной инфекции. В целом за период пандемии зарегистрировали шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят один случай заражения ковидом в регионе.

За прошедшие сутки выздоровели сто пятьдесят восемь новосибирцев. Борются за жизнь в отделениях реанимации сто двадцать два пациента, в том числе тридцать два на ИВЛ. За 27 октября умерло еще пять человек: мужчина семидесяти лет и четыре женщины в возрасте шестидесяти четырех, семидесяти двух, семидесяти четырех и восьмидесяти четырех лет. Общее число жертв COVID-19 – пятьсот семьдесят четыре новосибирца.