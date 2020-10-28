На «Дне хвоста» новосибирцам будут раздавать бездомных животных с ветеринарным паспортом

Ярмарка-раздача животных «День Хвоста» будет проходить 14 ноября с полудня до шести вечера в молодежном центре «PROдвижение», на Бориса Богаткова, 201. На мероприятии будет несколько десятков зверей, в основном кошки. Все четырехлапые стерилизованы , привиты, чипированы и имеют ветеринарный паспорт. Гостям, которые хотят взять кошку, организаторы советуют принести с собой сумку-переноску, а будущим владельцам собак — иметь при себе поводок. Чтобы забрать понравившегося питомца, нужно будет заполнить анкету и обсудить нюансы содержания животных с кураторами проекта. Также на ярмарке-раздаче будет работать пункт приема помощи для кошек и собак из приюта. Чтобы соблюсти необходимые противоэпидемиологические условия, организаторы будут бесплатно раздавать посетителям маски.

Подробнее о предстоящем мероприятии можно узнать в группе Вконтакте «День Хвоста в Продвижении»