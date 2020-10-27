Новосибирцы проводят целый день в очереди к врачу

Очереди ожидающих пациентов производят гнетущее впечатление: люди стоят в них по восемь-десять часов и уже теряют надежду, что их вообще примут. Такая ситуация не просто отнимает у новосибирцев массу времени — она опасна с точки зрения здоровья, ведь в одной очереди находятся и уже переболевшие (те, кто пришел закрыть больничный лист), и выздоравливающие, и те, кто только что заразился. Так, внушительной протяженности очереди скапливаются в поликлинике №16 — даже несмотря на то, что с середины октября там организовали отдельный прием для граждан с симптомами ОРВИ. Эпичные очереди на этой неделе в поликлинике № 24. Еще до начала приема, ранним утром, регистратуру уже атакует толпа пациентов. Люди вынуждены проводить часы в коридоре, причем такое упорное ожидание вовсе не является гарантией того, что человека в итоге примут. Многие так и уходят ни с чем.