Минздрав рекомендует вакцину новосибирского «Вектора»

Вакцина «ЭпиВакКорона», созданная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», вошла в список для профилактики коронавирусной инфекции, составленный Министерством здравоохранения РФ. Минздрав опубликовал документ с рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на своем официальном сайте. В разделе «Специфическая профилактика COVID-19 у взрослых» рекомендуется две российские вакцины: комбинированная вакцина «Гам-КОВИД-Вак», зарегистрированная 11 августа 2020 года, и вакцина на основе пептидных антигенов – «ЭпиВакКорона», которую зарегистрировали недавно – 13 октября. По сообщению Минздрава, вакцина, разработанная «Вектором», будет массово доступна с 1 января 2021 года.