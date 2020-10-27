Новая победа «Сибири»: наши хоккеисты выиграли у казахстанского «Барыса»

После череды поражений у хоккейного клуба «Сибирь», похоже, началась светлая полоса. Как и в предыдущем матче с челябинским «Трактором», батл на ледовой арене завершился со счетом 3:1 в нашу пользу. В рамках очередной встречи регулярного чемпионата КХЛ новосибирские спортсмены провели игру с хоккейным клубом «Барыс» из города Нур-Султана (Казахстан). Шайбы забили Егор Миловзоров, Никита Шашков и Олег Ли. «Неплохой матч для „Сибири“, но есть над чем работать, — отметил нападающий новосибирского клуба Александр Шаров. — Удалось ли преодолеть мини-кризис, и с чем я его связывал? С тем, что не забивал голы. Надеюсь, что перезагрузился, посмотрел со стороны — где добавить, где исправить. Два матча вроде бы нормально провел, осталось забивать».

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