В ГИБДД снова выстраиваются живые очереди

До устранения неполадок на сайте Новосибирская госавтоинспекция будет вести очный прием граждан. «Это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, в результате чего подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал было затруднительно. В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия, — сообщила пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области. Прием посетителей проходит с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических требований. Чтобы избежать скопления людей, ведомство не исключает, что придется продлить часы приема и усилить штат сотрудников.

Фото: из архивов пресс-служб