Из-за пандемии цирковых мишек ждет суровая зима в Сибири

На фоне коронавирусной пандемии частный цирк прекратил гастроли. До пандемии — еще весной — труппа планировала остановиться в Новосибирской области на короткий срок, но в итоге вынуждена была задержаться здесь на неопределенное время. Сейчас четырехлапые артисты — медведи Топтыжка, Марта, Арчи и Бэлла — фактически остались без крова. Из-за отсутствия работы в этот сложный период у дрессировщиков нет денег на содержание животных. Мишки находятся в поселке Марусино, живут на улице — для цирковых зверей это непривычные условия: если до наступления холодов им не найдут теплого жилья, косолапые попросту могут замерзнуть. Запасы продовольствия тоже заканчиваются, хотя периодически еду приносят неравнодушные новосибирцы и волонтеры. Главное теперь — найти для медведей теплое помещение на зиму, площадью хотя бы десять на десять метров, например, гараж или склад с плюсовыми температурами. Также можно принести мишкам хлеб, крупы, овощи (за исключением капусты и картофеля).

Хозяйка диких животных Майя Кирсанова сейчас живет в неотапливаемом вагончике рядом со своими подопечными — она отказывается уезжать домой и оставлять их одних. Ее обращения к властям результата не дали.

Все, кто хочет помочь четвероногим артистам, могут позвонить Майе по телефону +7 964-297-77-33.

Фото: группа Вконтакте «Колывань Online».