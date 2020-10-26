Студенты Новосибирского универа больше не смогут принимать гостей

Начиная с 26 октября общежития Новосибирского государственного университета закрываются для посторонних. Причем в категорию посторонних попадают даже одногруппники студентов, проживающих в общежитии. Такое решение руководство НГУ приняло в связи с усугубившейся статистикой по заболеваемости ковидом. С 26 октября пропускать будут лишь тех учащихся, которые проживают в комнатах общежития. Студенты разных общежитий тоже не смогут ходить друг к другу в гости.