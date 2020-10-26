Родные новосибирских медиков, умерших от COVID-19, получили денежную компенсацию.

Семья каждого новосибирского медработника, ставшего жертвой коронавируса, получила по 2,7 млн рублей. Всего с начала ковидной пандемии соцстрах выплатил деньги семьям одиннадцати медиков, умерших от коронавируса. Также компенсации получили специалисты, заразившиеся COVID-19 во время оказания помощи пациентам. Врачебные комиссии составили более полутора тысяч справок и направили их в отделение Фонда социального страхования. Заразившиеся медики получили единовременные выплаты, сумма компенсации для каждого работника составила около шестидесяти девяти тысяч рублей.