Антибиотиков хватит на всех

В аптеки города и области должны завезти двенадцать тысяч упаковок препаратов. В том числе речь идет о семидесяти дефицитных видах лекарств, применяемых во время лечения коронавирусной инфекции. «По тому спросу, который сегодня мы фиксируем, этого хватит на десять дней», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании областного правительства. «Из четырехсот наименований, которые рекомендованы для лечения ковида, началась поставка трехсот тридцати. Семьдесят наименований, которые находятся в дефиците, на этой неделе будут поставлены не только в муниципальные аптеки, но и аптеки области», — сообщил заместитель губернатора Новосибирской области Сергея Сёмка.