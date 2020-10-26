Скорость распространения COVID-19 в Новосибирской области — одна из самых высоких по стране

В октябре Новосибирская область показала стремительные темпы распространения коронавирусной инфекции. В течение недели — с 14 по 21 октября — был отмечен резкий рост количества заразившихся за сутки: если в начале недели этот показатель равнялся ста двадцати шести, то к концу недели заболело уже сто восемьдесят шесть человек. В последние дни ежесуточной уровень по ковиду не опускается ниже ста семидесяти новых диагнозов. Специалисты Центра экономических исследований отмечают, что начиная с сентября статистика по COVID-19 ухудшилась в целом по России, однако некоторые регионы «отличились» особенно. В антирейтинге, помимо Новосибирской области, также находятся Севастополь, Марий Эл, Алтай, Чукотка, Ненецкий автономный округ, Псковская область и Бурятия.