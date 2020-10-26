Поликлиники и скорые Новосибирска синхронизируются

Минздрав принял решение синхронизировать работу поликлиник и скорой помощи — во избежание дублирования вызовов скорой и участковой служб, а также с целью организовать эффективную маршрутизацию пациентов. Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова отмечает, что приоритет должен отдаваться более тяжелым больным.

«Чтобы максимально эффективно маршрутизировать помощь и не допустить дублирования вызовов, мы синхронизировали работу скорой помощи с участковой службой. Скорую помощь стараемся задействовать только в сложных случаях, когда речь идет о пациентах, у которых наблюдается лихорадка в течение трех и более дней с температурой выше тридцати восьми с половиной градусов, затруднение дыхания, боль в грудной клетке, повышенная частота дыхательных движений, есть наличие сопутствующих патологий, неинфекционных заболеваний, — подчеркнула госпожа Аксенова. — При этом мы обслуживаем в течение суток абсолютно все вызовы, поступившие на телефоны скорой помощи, в связи с чем количество инфекционных бригад на скорых увеличено до тридцати пяти. Экстренные вызовы, оцениваемые старшим врачом скорой по специальному чек-листу, стараются обслуживать в течение двадцати минут».