Будущие архитекторы уходят на удаленку

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств с 26 октября переходит на дистанционный формат обучения. В приказе ректора НГУАДИ Натальи Багровой сказано: «Приказываю на период до специального распоряжения, при условии стабилизации эпидемиологической обстановки, контактную работу обучающихся и педагогических работников по программам высшего образования проводить с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». Студенты, которые обучаются по направлениям «Дизайн костюма» и «Монументально-декоративное искусство» будут посещать некоторые прикладные дисциплины очно — с обязательным соблюдением масочного режима. Когда, вуз вернется к традиционному офлайн-формату, пока не сообщается.

Фото: архивы пресс-служб