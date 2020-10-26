23 октября завершилась обучающая программа, направленная на подготовку начинающих рестораторов и отельеров к запуску и развитию своего дела, а также на поддержку опытных игроков рынка в повышении управленческих компетенций.
150 предпринимателей прошли обучение в Школе гастрономического бизнеса
Образовательный проект организован центром «Мой бизнес» при поддержке минпромторга Новосибирской области, Федерации рестораторов и отельеров Сибири и регионального отделения «Опора России».
«Реализация образовательной программы „Школа гастрономического бизнеса“ уже не первый год повышает уровень образования начинающих предпринимателей в сфере ресторанного бизнеса, способствует развитию здоровой конкуренции и повышению качества продукции и услуг на рынке. От лица организаторов выражаю уверенность в том, что, несмотря на онлайн-формат некоторых занятий, участники смогли почерпнуть важное для своего бизнеса», ― подчеркивает министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.
В проекте приняли участие сто пятьдесят представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. Они стали слушателями более пятидесяти часов лекций от практиков в разных областях знаний и практических занятий от действующих рестораторов Новосибирска. Занятия охватили наиболее актуальные темы для рынка общественного питания: экономика ресторана, продвижение услуг, государственная и региональная поддержка бизнеса, партнерство с торговыми центрами и инвесторами.
Занятия проходили на базе центра «Мой бизнес», а также на площадках ТРЦ «Мега» и «Гастроинкубатор». Практикоориентированные воркшопы и встречи с рестораторами, экскурсии организовывались при соблюдении всех необходимых санитарных мер. В качестве экспертов проекта выступили профессионалы сферы гостеприимства (сеть «Чашка кофе», лофт-парк «Подземка»), шеф-повар, бизнес-тренеры и другие специалисты.
По окончании обучения участники программы защитили собственные проекты и получили именные сертификаты о полученном образовании.
Информационный партнер — медиахолдинг Top Media @topmedia_nsk
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.