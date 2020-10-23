Новые детские сады строят в рамках нацпроекта «Демография»

В Новосибирской области, в городе Обь, завершается строительство двух детских садов в рамках национального проекта «Демография». Возведение зданий находится на особом контроле областного Минстроя. Благодаря их открытию будет создано более четырехсот мест для маленьких воспитанников. Министр строительства региона Иван Шмидт провел выездное совещание на стройплощадках новых детских садов. Он отметил, что всего в Новосибирской области в 2020 году строится двадцать дошкольных учреждений, девятнадцать из них — по нацпроекту «Демография» и один — по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Господин Шмидт сообщил, что строительство детсадов в городе Обь идет с соблюдением графика, однако необходимо, чтобы администрация муниципального образования активно включалась в благоустройство прилегающей территории. Сейчас строители уже приступили к внутренней отделке помещений. Проектная мощность новых учреждений — по двести мест в каждом: это двенадцать групп, из которых четыре предназначены для малышей ясельного возраста. В зданиях будут обустроены групповые помещения, медкабинет, столовые, музыкальный и спортивный залы.